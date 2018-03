Broodfabriek biedt meer ruimte voor tattoo-conventie

Organisator John Guldemundt, eigenaar van tattooshop Sinti Ink in de Dorpsstraat, heeft het hele ‘circus’ ondergebracht in De Broodfabriek in Rijswijk. In plaats van de 2.700 vierkante meter van vorig jaar in SilverDome, heeft het evenement nu de beschikking over 7.000 vierkante meter. Ook het aantal artiesten, uit binnen- en buitenland, is vele malen groter. Kwamen er tijdens de eerste editie rond de honderd inktartiesten op de conventie af, in april reizen er meer dan tweehonderd tatoeëerders af naar De Broodfabriek. Wel is het evenement dit keer ‘slechts’ twee dagen te bezoeken in plaats van drie.



,,We liepen tegen een paar problemen aan op de vorige locatie in SilverDome. Het evenement vond plaats op meerdere etages, mensen wisten de bovenetage niet goed te vinden. Nu kunnen we alles op één verdieping organiseren, wat een stuk overzichtelijker is”, vertelt Guldemundt enthousiast.



Net als vorig jaar heeft de Zoetermeerder grote namen aangetrokken zoals Megan Massacre, Emily Elegado en Jime Litwalk. Deze laatste twee zijn vooral bekend geworden door het Amerikaanse televisieprogramma Ink Masters. Van tevoren kunnen bezoekers een afspraak maken bij hun favoriete tattoo-artiest. ,,Dat is zo leuk aan een internationale conventie. Als je heel graag wordt getatoeëerd door iemand uit Guatemala, maar je daar niet heen kan, dan heb je nu toch hier de mogelijkheid.