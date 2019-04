Broodje zwaan? Of toch een broodje aap?

Als je uitgelachen wil worden moet je in Poolse supermarkten gaan vragen of ze ‘wabensj’ (de fonetische uitspraak van het woord zwaan) verkopen. Ook de Wagenstraat in het Haagse China Town is een geweldige plek om personeel te vragen of er toevallig ook zwaan op het menu staat, met als gevolg dat de bediende met het schaamrood op de kaken je al grinnikend nee verkoopt.



Masochistische bui? Nee. De vraag is actueel sinds agenten van bureau Hoefkade donderdag alarm sloegen over drie mannen met Aziatisch uiterlijk die aan de Boomsluiterskade met een harpoen op zwanen en ganzen schoten, de watervogels vervolgens naar de kant trokken en meenamen in een busje met afgedekte kentekenplaten.



Liefhebbers van broodje aap verhalen en zogenaamde urban legends smullen nu al bij de ingrediënten: weerloze dieren, harpoen en anonieme busjes. Vergeet ook het specifiek door de politie omschreven ‘Aziatische uiterlijk’ niet. In de dynamiek die daarna ontstaat in de stad, vinden we ook iemand die juist mannen met ‘Slavische’ trekken met netten in de weer heeft gezien in de Haagse grachten. In de volksmond Polen.