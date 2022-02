Bruggen, tunnels en kademuren op de schop: Help! nog meer files

Honderd hechtingen nodig voor herstel van in hoofd gebeten meisje (8): OM eist dat hond spuitje krijgt

Honderd hechtingen waren er nodig om de huid van een meisje te herstellen, nadat zij in Delft was gebeten door een loslopende hond. Het huisdier had een muilkorf moeten dragen, maar dat hadden de baasjes niet gedaan. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf tegen de baasjes en dat de hond een spuitje krijgt.

9 februari