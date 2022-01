Brugklassers over hun schoolkeuze: ‘Kies een school die bij je past’

Delen per e-mail

Elijah Lens (13), Zoetermeer

ONC Clauslaan, Zoetermeer. Vmbo-bk met lwoo, klas 1

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ik heb er zelf voor gekozen. Ik ging met mijn klas naar de Super8dag. We hebben ook andere scholen bezocht. Ik heb er wel met mijn ouders over gepraat.’’

Dit artikel is onderdeel van de schoolkeuzespecial, mede mogelijk gemaakt door de VO-gids. Alle artikelen vind je hier.

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Je kunt ook andere vakken volgen, zoals muziek en dans. En het gebouw ziet er mooi uit, met tekeningen op de muren. Ik wil later met mijn handen werken. Ik denk dat ik de richting techniek ga kiezen. Ik moet wel elke dag een half uur fietsen vanuit Pijnacker, maar dat heb ik ervoor over.’’

Volledig scherm Elijah Lens. © Theo Paijmans

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Vooral niet teveel stressen. Kijk niet naar welke school je vrienden gaan, maar kies een school die jij leuk vindt.’’

Elena Djedjo (13), Zoetermeer

ONC Clauslaan, Zoetermeer. Vmbo-bk, klas 1

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ik sprak er met mijn ouders over, maar mocht zelf kiezen. Ik heb online naar informatieavonden van scholen gekeken. Ik kreeg ook een rondleiding met mijn ouders.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Je kunt hier zingen, ik zit nu in de zanggroep. Na het tweede jaar heb je veel keuze welke richting je op wilt. Ik zou graag Zorg en Welzijn doen. Dan word ik later een zingende verpleegkundige.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Kies een school die bij je past, want je moet er vier of vijf jaar naartoe. Je moet proberen er niet te hoog tegenop te kijken. Ik dacht dat alles moeilijk zou zijn, maar dat valt echt mee.’’

Robin Verbree (13), Zoetermeer

ONC Clauslaan, Zoetermeer. Vmbo-t, klas 1

Volledig scherm Robin Verbree. © Theo Paijmans

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Vrienden van de voetbalvereniging zaten hier al op school. Toen ik met mijn klas ging kijken, voelde ik me er goed bij. Ik mocht zelf kiezen waar ik heen wilde, maar heb het er wel met mijn ouders over gehad.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Ik voelde me hier meteen fijn. En ik hoorde dat dit een huiswerkarme school was. Ik wil later een eigen autozaak. Ik weet nog niet welke richting ik daarvoor ga volgen.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Kijk rond op verschillende scholen. Kies de school waar je een goed gevoel bij hebt. Je hoeft het niet eng te vinden. Iedereen om je heen vindt het een beetje spannend, dat vond ik ook. Het went heel snel.’’

Stijn Verleije (12), Den Haag

Maris College Belgisch Park, Den Haag. Havo/vwo, klas 1

Volledig scherm Stijn Verleije. © Theo Paijmans

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Mijn zus en ik. Ik besloot het vooral zelf, mijn zus die in havo-4 zit, heeft geholpen. Ik ben ook naar de open dagen geweest.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Ik zou eerst naar een vwo-school gaan, maar dat lukte niet met mijn havo/vwo-advies. Maar dat maakt niet uit. Hier is iedereen is hier aardig en er zijn veel leuke activiteiten.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Verwacht niet te veel als je een eerste keuze maakt, misschien word je uitgeloot. Verder moet jij kiezen wat je zelf wilt en niet wat iemand anders wil. En doe ook iets wat niet te ver fietsen is.’’

Kieke van Velzen (12), Den Haag

Maris College Houtrust, Den Haag. Vmbo-tl/havo, klas 1

Volledig scherm Kieke van Velzen. © Theo Paijmans

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Ik heb het vooral zelf besloten, maar mijn ouders gaven ook aan dat Maris Houtrust een goede school was. Uiteindelijk was het mijn eigen keus.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Ik zag het filmpje over de school op de website. Ik vind het fijn dat het geen grote school is. Daardoor zijn de lokalen makkelijk te vinden. Alles is overzichtelijk. Ik heb van verschillende scholen de websites bekeken, die van Maris Houtrust zag er leuk uit.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Als je niet wilt dat je boekentas te zwaar is moet je je boeken lekker in je locker doen. Dat scheelt een hoop gewicht. Spreek andere brugklassers gewoon aan en vraag hoe ze heten. Iedereen is nieuw, dat gaat makkelijk.’’

Luana de Jesus Spencer (12), Den Haag

Maris College Bohemen, Den Haag. Vmbo-tl, klas 1

Volledig scherm Luana de Jesus Spencer. © Theo Paijmans

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Dat heb ik zelf gedaan, want ik vond dat ik zelf mijn eigen keuze wel kon maken.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Er zijn hier veel klassen en ze geven goed les. Ik had een goed gevoel bij Maris College Bohemen. Ik hou van grote scholen met veel ruimte.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Neem vooral je eigen beslissingen. Niemand hoeft voor jou te kiezen. Je moet niet doen wat anderen zeggen dat je moet doen. Het mag wel natuurlijk, maar alleen als het je eigen beslissing is.’’

Boris Dubbel (12), Den Haag

Maris College Bohemen, Den Haag. Vmbo-k, klas 1

Volledig scherm Boris Dubbel. © Theo Paijmans

Wie heeft in groep 8 besloten dat je naar deze school zou gaan?

,,Dat heb ik helemaal zelf besloten. Ik vond Maris College Bohemen wel een leuke school.’’

Welke redenen gaven de doorslag?

,,Het schoolgebouw zelf, dat vond ik er heel mooi uitzien. En de school is ook heel groot. Ik had het gevoel dat er ook wel aardige kinderen op die school zouden zitten.’’

Tips voor de huidige groep-achters?

,,Wees gewoon aardig tegen iedereen die je tegenkomt op school en ga niet onnodig stoer lopen doen.’’