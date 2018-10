Bruin vlindertje gedijt het beste op een 'kwarrend eikje'

Halverwege de wandeling doet Mark Kras, boswachter van Staatsbosbeheer in de Hollandse Duinen, een kleine bekentenis. Bos? Daar is hij eigenlijk niet zo'n liefhebber van. ,,Geef mij maar open landschappen. Boerenland vol weidevogels of een breed duinlandschap. Dan ben ik écht in mijn element.''



Recent werd bekend dat in geen enkele gemeente in Nederland zoveel verschillende planten- en dierensoorten te vinden zijn als in Wassenaar, midden in het gebied dat Kras onder zijn hoede heeft. Dat blijkt uit cijfers van Waarneming.nl, een internetpagina waarop men planten en dieren kan melden. In Wassenaar zijn dit jaar alleen al 4890 verschillende soorten gemeld.



Kras: ,,Als natuurbeheerders denken wij niet in gemeentegrenzen. Het cijfer kende ik dan ook niet, al weten we natuurlijk al langer dat duinen per definitie de grootste rijkdom aan natuur hebben van alle Nederlandse landschappen.'' En dat in Zuid-Holland. ,,Daar staan veel mensen toch van te kijken.''