Bruines: We praten met Stanford University

InterviewDe stad van ambassades en tribunalen moet ook de stad worden van de strijd tegen hackers en voor cyberveiligheid. Wethouder Saskia Bruines (D66) gelooft in de kansen. ,,We hebben altijd lijntjes uitliggen. We bijvoorbeeld bezig met Stanford University."

Ruim een halfjaar is Saskia Bruines nu wethouder. Als opvolger van Ingrid van Engelshoven gaat ze over de kenniseconomie en de internationale stad. Inmiddels kent ze de termen uit de wondere wereld van de ambassades, tribunalen en ngo's wel zo'n beetje.

Al heeft ze er bijkans een lexicon voor nodig met die 450 verschillende instellingen in de stad: ,,Ik ben echt onder de indruk, mensen zijn creatief, er zit weinig chagrijn'', zegt de wethouder in een kantoor op de zevende etage van het gebouw van The Hague Security Delta (HSD), pal naast station Laan van NOI. De HSD is zo'n groeibriljant: bedrijven en onderwijsinstellingen werken hier samen aan innovaties rond (internet)veiligheid. Het cluster groeit.

Vorige week publiceerde Bruines nieuw onderzoek naar de economische impact van de internationale stad. Met bijna 40.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen en een krappe zes miljard euro aan bestedingen is de stad van vrede en recht nog altijd een echte banenmotor. Maar de groei is niet meer zo explosief.

De prognose van de gevestigde internationale clubs is nog slechts 1 procent tot 2020. Is dat een probleem?

,,Er zijn talloze nieuwe trends en die bieden kansen. Neem cyberveiligheid of de discussie over het internetrecht. Hugo de Groot zei ooit: de zee is van iedereen. Dat lijkt voor internet ook te gelden, maar op een gegeven moment moet je afspraken maken. Als instellingen of verdragen daarover ergens moet komen, dan is het in Den Haag. Deze zomer lunchte ik met buitenlandse professoren en studenten in het Vredespaleis. Ze waren zo onder de indruk van deze plek: een kroon op hun werk, zeiden ze.''

Hoe haal je de 'grote vissen' binnen?

,,We hebben altijd lijntjes uitliggen. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met Stanford University. Zij hebben al een vredeslab in Berlijn, dat willen ze ook graag in Den Haag.''

Wat merken de Hagenaars en Hagenezen hier allemaal van?

,,In het toerisme, de horeca, bij toeleveranciers: je ziet dat er veel werk is rond die instellingen. Ik zat net in de taxi, de chauffeur zei het nog: ik merk het écht. En werken in de sector kan op alle niveaus: het ROC biedt een leergang digitale veiligheid, de Hogeschool sluit daar weer op aan.''

Hoe kan Den Haag dé internationale stad blijven?

,,Je moet partijen bij elkaar brengen, constant vernieuwen. Dat doen we. De wereld is niet maakbaar, maar we kunnen wel een vliegwiel zijn, zorgen dat instellingen hier graag willen zitten. Daarvoor moeten we gastvrij zijn, goede huisvesting regelen, de bereikbaarheid op orde hebben, een goed cultureel klimaat hebben, veel groen. Het moet een fijne stad zijn. Daar werken we aan, en ik vind het ontzettend gaaf.''