Bruines zoekt de leraar van de toekomst

Daar heeft het onderwijs in Den Haag behoefte aan, stelt onderwijswethouder Saskia Bruines die momenteel onderzoek laat doen naar de ideale leraar voor de toekomst. ,,Uitgangspunt is, dat we een nieuwe opleiding in de stad willen voor de leerkracht voortgezet onderwijs van de toekomst. Een universele leerkracht die verder kijkt dan alleen het vak Duits of geschiedenis en zijn leerlingen écht weet voor te bereiden op hun toekomst.‘’



De wens voor de lerarenopleiding leeft al langer in de Haagse politiek. Bruines' voorganger Ingrid van Engelshoven introduceerde het idee. Toch is er ook kritiek, met name afkomstig van bestaande opleidingen. ,,We kennen de wens, maar er zijn geen plannen om een lerarenopleiding in Den Haag te beginnen. Die is er namelijk al in Rotterdam'', zei een woordvoerder namens de Haagse Hogeschool, Inholland en de hogescholen van Rotterdam en Utrecht eerder dit jaar.