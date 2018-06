Brunel wint in Gotenburg, finish in Scheveningen wordt razend spannend

Een mooier slot van de Volvo Ocean Race kan eindbestemming Den Haag zich niet wensen. Met de laatste en elfde etappe van Gotenburg naar Scheveningen nog voor de boeg kunnen nog drie boten de eindoverwinning behalen, Brunel, Dongfeng en Mapfre. Ze staan in punten zelfs precies gelijk.



Team Brunel deed goede zaken door de tiende etappe te winnen. Na een uitermate spannende race kwam de boot van schipper Bouwe Bekking vanavond om 22.42 uur in de haven van Gotenborg aan. Mapfre finishte op maar twee minuten achterstand.



Het zag er aanvankelijk helemaal niet naar uit dat Brunel de etappe naar Gotenburg zou gaan winnen. Bij het ingaan van de donderdag lag de Nederlandse boot slechts zesde, één na laatste. In de nacht met zeer onstuimig weer haalde Bekking vier boten in en passeerde vanmiddag uiteindelijk ook Mapfre. Die koppositie gaf Brunel de laatste uren niet meer uit handen, hoewel het verschil heel klein was. Bekking wist vooraf dat hij de twee ‘rode boten’, Dongfeng en Mapfre, moest voorblijven om een echte kans op de eindoverwinning te behalen.



Brunel en Mapfre hebben in het algemeen klassement 65 punten, Dongfeng 64, maar de boot, waarin de Nederlandse Carolijn Brouwer zit, krijgt straks in Den Haag vrijwel zeker nog een bonuspunt, omdat ze in tijd het kortste over het gehele traject van de race deed. Spannender kan het dus niet zijn.