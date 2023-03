Brutale dief laat toto-loten uitdraaien en rent winkels uit: ‘Schadebedrag loopt in de duizenden euro’s’

indebuurt.nl De Gedempte Gracht in plaats van de Grote Markt­straat? Zo gaat het met de vernieuwde fietsroute

De Grote Marktstraat is voor zowel fietsers als voetgangers een jungle. Vooral in de middag is het daar erg druk en vaak gevaarlijk. De gemeente wil daarom dat fietsers vaker kiezen voor de parallel gelegen Gedempte Gracht, maar die straat is ook niet zo veilig voor tweewielers, dus daar moet eerst iets aan gedaan worden.