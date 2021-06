Brute guillotine en genadeloze botbreuken: In deze stenen toren aan de Hofvijver gebeurden de gruwelijkste dingen

video As-Soen­nah moskee blijft alom aanwezig in de Haagse Schilders­wijk: ‘Ze kunnen niet om ons heen’

7:02 Het is misschien wel de meest bekende moskee van Nederland: de as-Soennah in Den Haag. De islamitische instelling kwam de afgelopen jaren vaak negatief in het nieuws, maar is tegelijkertijd ook de moskee die voedselpakketten uitdeelt, geld inzamelt voor brandslachtoffers, een woning regelt voor daklozen en rellende jongeren in de Schilderswijk van straat haalt. ,,Of ze het leuk vinden of niet, ze kunnen niet om ons heen.’’