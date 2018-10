'Bubbels' en luxe buffet voor politiepaarden

Ruzie om wisselgeld leidde tot steekpar­tij bij Piet Patat

10:28 Een nachtelijke ruzie over wisselgeld bij Piet Patat in de Haagse Herenstraat mondde eerder dit jaar uit in een vechtpartij en steekincident. De 27-jarige verdachte die gisteren voor de Haagse rechtbank stond, wordt poging tot moord voor de voeten geworpen door de officier van justitie.