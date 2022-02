Buiten de stad wil ik nog weleens pochen over het feit dat wij de groenste stad van Nederland zijn

Hoe is het nu met? Klassiek violist koestert de rock-’n-roll: Thijs Kramer (72) pendelt tussen Mozart en The Motions

Het grootste deel van zijn leven verdiende Thijs Kramer de kost als violist in grote klassieke orkesten. Maar tussendoor sprong de geboren Hagenaar ook net zo makkelijk op het podium voor een portie rock-‘n-roll met de jongens van The Motions en Golden Earring. ,,Die gierende gitaren raakten me net zo diep als een klassiek strijkorkest.” Wij spraken hem voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

