Buitengezet door je man, maar gelukkig is tante Annie er

9:52 Wie in Transvaal gezond is, is spekkoper. Heb je geen financiële problemen: fantastisch. Geen taalbarrière: geweldig. Huisarts Shah Chaudry krabt zich wel eens achter de oren met de vraag waarom hij geen huisarts in Wassenaar werd.