Buitenlandse ondernemers blijven Den Haag interessant vinden: ‘Van kwantiteit naar kwaliteit’

Dure Tijd Geen lege portemon­nee door volle tank, maar met je buren elektri­sche auto delen

Bewoners van een aantal wijken in Den Haag hoeven niet op zoek naar de goedkoopste pomp of richting België om minder geld voor hun dure tankinhoud te betalen. Deelauto-organisaties van Haagse buurten zijn samengegaan in Deel. Met je buren deel je een elektrische auto. Geen torenhoge lasten, dus, voor de benzine, diesel of wegenbelasting in deze dure tijden.

22 maart