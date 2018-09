Buitenlandse student vist achter net: 'We voelen ons schuldig'

Verhuurmakelaar Frank Panhuyzen van Homeland Real Estate biedt sinds dertien jaar woningen aan expats, onder wie ook internationale studenten. ,,In de zomermaanden komen er altijd heel veel naar Den Haag, maar dit keer heeft de toestroom onbeheersbare proporties aangenomen", weet Panhuyzen. ,,Kregen we vorig jaar zo'n vijftig aanvragen per maand binnen, nu zijn dat er 150. Het grootste deel daarvan moet ik teleurstellen omdat Den Haag niet voldoende (betaalbare) wooncapaciteit voor hen heeft. De krapte die ontstaat, is te vergelijken met die in Amsterdam en Utrecht.''



Panhuyzen moet de meeste aanvragen beantwoorden met unfortunately rented. ,,We voelen ons schuldig. Het kan toch niet zo zijn dat onderwijsinstellingen en de gemeente inzetten op buitenlandse studenten, maar dat die vervolgens geen dak boven het hoofd kunnen vinden en dus weer naar huis moeten? We hopen dat de overheid, investeerders en huiseigenaren snel iets aan deze situatie doen.''