Buitenmensen Joost en Christine verkopen herenhuis in Voorburg: ‘Op zoek naar nog natuurlijkere habitat’

De twee kochten het huis in Voorburg in 2013 nadat ze jaren in een huurhuis in de Haagse Archipelbuurt hadden gewoond. ,,We wilden graag een koophuis met dezelfde charme en het karakter als we daar gewend waren. Maar dan met een tuin”, legt Christine uit. ,,In Den Haag was dat op dat moment alleen voor ons niet beschikbaar.”