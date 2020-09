Buitenplaats Ockenburgh valt in de prijzen: best opgeknapte plekje van Den Haag

De openbare plek in Den Haag die de afgelopen jaren het mooist is opgeknapt, is buitenplaats Ockenburgh. Dat is de uitkomst na het tellen van zo'n 1800 stemmen voor de HOP-publieksprijs van Platform Stad. Een jury met onder meer landschapsarchitecten koos voor de Rode Loper, de herinrichting van de straten tussen Chinatown en Station HS.

Het verwilderde gebied en de vervallen villa Ockenburgh werden op initiatief van een grote groep Hagenaars aangepakt. De vrijwilligers brachten de historische pracht van het gebied terug, compleet met fruitgaarden en strak aangelegde tuinen. Het is nu een ontmoetingsplaats. De vakjury, die er meermaals op bezoek ging, had eigenlijk alleen aan te merken dat het jammer is dat nog niet iedereen deze plek ontdekt heeft.

De experts vonden zelf de veelbesproken herinrichting van de Stationsweg en de Wagenstraat het meest geslaagde project, omdat dit echt voor een metamorfose heeft gezorgd: van een pleisterplaats voor junks en prostituees tot een waardige promenade richting de Bijenkorf. Details als spreuken die in stoepranden zijn gegraveerd en ronde banken in het Huygenspark maken het een genot om te wandelen, aldus de jury.

Felle protesten

Die had geen oog voor de felle protesten uit de Schilderswijk over de verkeersmaatregelen die nodig waren voor dit plan. Zij moeten niet alleen flink omrijden nu doorgaand verkeer op de Hoefkade en de Parallelweg onmogelijk is, het voelt ook alsof ze van de stad worden buitengesloten, zeker nu er al meer dan twee maanden hekwerken staan, en meterslange betonbanden.

Die verdwijnen binnenkort, want het is de aannemer inmiddels gelukt de pollers (bewegende palen in het wegdek die auto's de doorgang belemmeren) te plaatsen en het wegdek opnieuw in te richten. Sinds gisteren worden de pollers getest, zodat ze geen dienst weigeren als de hulpdiensten de doorsteek naar het stationsgebied moeten maken.

