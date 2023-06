Buitenspeeldag 2023: dit is er in Den Haag te doen

Tientallen Groningers aangekomen in Den Haag: ‘Vannacht gaan we weer met de bus terug’

Zo’n vijftig Groningers zijn dinsdag per gratis bus aangekomen in Den Haag. Zij zijn in de hofstad om het debat over het parlementaire enquêterapport over de aardgaswinning in de Tweede Kamer bij te wonen.