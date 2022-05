Bulgaar (22) die in Den Haag van vier hoog uit raam viel is overleden

Waarom deze predikant geen moeite heeft met euthanasie

Euthanasie, het is een heet hangijzer onder christenen. Toen dominee Piet Schelling (75) vijftien jaar geleden in aanraking kwam met iemand die euthanasie pleegde, besloot hij zich in het onderwerp te gaan verdiepen. Samen met een arts schreef hij een boek. ,,Ik wil niemand over de streep trekken, maar ik ben blij dat de mogelijkheid er is.”

