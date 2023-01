Bultrug gespot voor Scheveningen en Kijkduin

Het dier werd vanmiddag zo’n twee kilometer uit de kust gezien ter hoogte van het havenhoofd, meldt SOSDolfijn via Twitter. En niet veel later, om 14.51 uur, werd de bultrug gespot ter hoogte van Kijkduin.



Voor de Belgische kust werd op 29 december, ter hoogte van Oostende, een bultrugwalvis waargenomen. Of het om dezelfde gaat, is onduidelijk.

Jojo

Het is niet voor het eerst dat er een walvis voor Den Haag opduikt. Begin vorig jaar werd er ook een bultrug bij de kust van Kijkduin gespot. En in 2019 zwom Jojo, de inmiddels beroemde walvis, voor het laatst langs de Haagse kust. Het dier keerde keer op keer terug voor de kust en hield de gemoederen flink bezig. Vanuit het hele land kwamen mensen naar de Haagse stranden in de hoop een glimp op te vangen van het gigantische beest.

Een walvis spotten is - ondanks de omvang - niet eenvoudig. Het dier is maar even boven water, dus als je even niet oplet is het moment zo weer voorbij. Maar zie je een groepje meeuwen op een plek hangen, dan is de kans groot dat de bultrug niet ver uit de buurt is.

