Bultrug terug bij Kijkduin

Zoektocht naar nieuwe directeur Maris Belgisch Park levert niks op

9:55 De rust is nog altijd niet teruggekeerd op het Maris College Belgisch Park. Er is nog geen nieuwe locatiedirecteur gevonden en het ziet er ook niet naar uit de dat vacature vóór maart volgend jaar ingevuld is. Dat schrijft de school in een brief aan de ouders van de leerlingen.