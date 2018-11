Bultrug waargenomen bij Scheveningen: ‘Heel bijzonder’

Dierenliefhebber Marijke van der Staak twijfelde nog of ze naar het strand zou gaan, in de hoop een glimp van de bultrug op te vangen. ,,Ik hoorde van mijn vriendinnen in een whatsappgroep dat het gerucht ging dat hij bij Scheveningen rondzwom. Uit nieuwsgierigheid ben ik toch even gaan kijken.” Ze was niet de enige, want op het Noordelijk Havenhoofd kwam Van der Staak een aantal anderen tegen die het dier ook wilden zien. Na een minuut of tien zag ze de bultrug boven water komen. Het dier zwom tussen de havenhoofden in en was daardoor met het blote oog te zien. ,,Het was heel bijzonder. De toeschouwers kenden elkaar niet, maar we waren samen super-enthousiast. We stonden er met open mond naar te kijken. Ik probeerde nog een foto te nemen, maar mijn telefoon was bijna leeg. Gelukkig wilde een jongen zijn video met mij delen. Dit is iets dat ik de rest van mijn leven zal onthouden.”

Zorgen

Het is niet de eerste keer deze week dat een bultrug werd gespot dichtbij de regionale kusten. Zo zouden wandelaars en andere dierenliefhebbers walvissen hebben gezien bij natuurgebied Meijendel en nabij het Zuiderstrand, meldt dierenspottersite waarnemingen.nl. Het begon allemaal met de melding van een lid van Reddingsteam Zeedieren Nederland op zondag. Die zag een bultrug ter hoogte van de Zandmotor bij Ter Heijde.



Zorgen over de gezondheid van het dier zijn niet direct nodig, zegt bioloog Pepijn Kamminga van het Leidse onderzoeksinstituut Naturalis. ,,Meldingen van bultruggen dichtbij de kust komen elders in het land vaker voor. Ze zwemmen wel vaker bij de kust. Als het een potvis was zou het een ander verhaal zijn.”



Het walvissnijteam dat hij leidt, is in ieder geval alert op de waarnemingen. ,,Het is van zo’n grote afstand moeilijk in te schatten of een walvis gezond is of niet. Het strandingsnetwerk waar wij bij zijn aangesloten, volgt het in ieder geval op de voet. Maar we staan in nu nog niet paraat.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!