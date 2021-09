Bungyjump en katapulting tegen heug en meug: ‘Voor het eerst kijk ik op de Tweede Kamer neer’

De gouden pollepel Big, Amerikaans en met veel burgers: de vertrouwde Hudson, maar dan maatje XXL

17:00 Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: Hudson. We gaan naar een oude bekende in een nieuw jasje maar dan maatje XXL. In Den Haag Zuid is de tiende mooie vestiging opengaan van de Hudson keten. Big, Amerikaans met veel burgers maar ook met vega en Bobbie Bloemkool.