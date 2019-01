Bunker uit Tweede Wereldoorlog gevonden bij werkzaamheden Kijkduin

‘Voor hetzelfde geld krijg je in Zoetermeer veel meer huis’

14:08 De huizenprijzen rijzen de pan uit, maar een huis in Zoetermeer is nog steeds ‘relatief goedkoop’ stellen makelaars. Een gemiddeld huis in Den Haag gaat voor bijna een halve ton meer van de hand. Willen mensen nou niet in Zoetermeer wonen of is er iets anders aan de hand?