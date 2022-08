Buren slaan alarm waarna politie overleden vrouw aantreft in woning Folke Bernadottestraat

Met video Vier personen aangehou­den na klachten over overbewo­ning: er zouden ratten in de tuin lopen

De vreemdelingenpolitie heeft woensdagavond vier mensen aangehouden in een woning aan de Johan Gramstraat in het Haagse Laakkwartier. De politie deed de inval na meerdere klachten over de woonsituatie in het pand.

18 augustus