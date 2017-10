Burenruzie om halve ton aan wijkgeld

De vlag ging onlangs uit in het Zeeheldenkwartier. Het is een van de eerste Haagse wijken die 50.000 euro krijgt om zelf uit te geven aan het opknappen van de buurt. Maar inmiddels is het sympathieke gemeenteproject uitgelopen op een heuse burenruzie en een beschuldiging van belangenverstrengeling: ,,Het voelt voor mij als vuil spel'', zegt bewoonster Marloes Plesman.



Steen des aanstoots is de rol van de stichting Zeeheldentuin die zich als organisator heeft opgeworpen, maar ook projectideeën heeft ingediend. Volgens de boze bewoonster, die zelf ook een idee aanleverde, voldoet het plan van de stichting niet aan de reglementen. Zo wil de stichting met (een deel van) het geld een hypotheeklening aflossen die is gebruikt voor de verfraaiing van de Zeeheldentuin. Ook vermoedt ze gesjoemel: ,,Ik had gewonnen en nu hoor ik dat we de 31ste opnieuw moeten gaan stemmen. Ik sta perplex'', zo schrijft ze in een mail aan medebewoners.



De stichting Zeeheldentuin ontkent ten stelligste dat er sprake is van belangenverstrengeling. Bestuurslid Jan Peter Post: ,,We doen met vijf partijen gezamenlijk de organisatie. Bovendien hebben we niet meegestemd over de ideeën. We snapten zelf ook wel dat dat niet kon.'' Volgens de stichting is het nog geen uitgemaakte zaak hoe de 50.000 euro precies verdeeld gaat worden: ,,Daar hebben we het 31 oktober over.''