Burenruzie tijdens verjaardag in de zomer van 1998

De zomer vanDe grens tussen vreugde en woede is zelden kleiner geweest dan in de zomer van 1998 in de Haagse regio. In de stad hingen slingers voor het 750-jarig bestaan, over de grens in Leidschendam stonden protestborden: ‘Samenwerken ja, annexatie nee’. Deze week in de rubriek De Zomer Van het jaar 1998.