Burenruzie: Zes maanden geëist tegen man die kogel door voordeur van buurvrouw schoot

,,Het was nou niet echt gezellig daar in uw flat aan de Robijnhorst”, zei de rechter vandaag tegen verdachte Nizar B.(43). Het Openbaar Ministerie eist tegen de man een celstraf van zes maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk. Nizar ontkende tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank geschoten te hebben. ,,Ik heb nooit een wapen gehad”, zei hij. ,,Ze moesten me gewoon niet in de flat, vanwege mijn geloof. Al stond ik alleen maar onder de douche, dan belden ze de politie al vanwege overlast.” Volgens zijn advocaat werd er een ‘hetze’ gevoerd tegen zijn cliënt, door andere flatbewoners.

De buurvrouw waarvan de voordeur was beschoten, had daar haar eigen gedachte over. ,,De verdachte terroriseerde de flat met zijn onvoorspelbare gedrag”, schreef ze in haar slachtofferverklaring aan de rechtbank. ’s Nachts zou Nizar de flatbewoners wakker hebben gehouden met geschreeuw en gegil. ,,De schrik zit er bij alle flatbewoners nog steeds in”, vertelde de buurvrouw over het schietincident op 26 augustus vorig jaar.

Kruitsporen

De man was die dag al op het politiebureau geweest en zou bij thuiskomst een kogel bij de buurvrouw door de voordeur gejaagd hebben. Een andere buurman zou hem met een zwart voorwerp in zijn hand hebben zien weglopen. Toen de politie hem aanhield, werden de handen van Nizar ook onderzocht op munitie- en kruitsporen. Die sporen waren er inderdaad, maar konden ook overgedragen zijn door de agenten die Nizar aanhielden.