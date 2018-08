Burenruzies over reparaties bij een lege pot van de vve

Buren die elkaar het appartementencomplex uitvechten vanwege ruzies in de Vereniging van Eigenaren (vve). Advocaat Daniëlle van den Heuvel, specialist in vastgoedrecht bij GMW advocaten in Den Haag, weet er alles van. Ze verleent regelmatig juridische bijstand bij kwesties die het woongenot van buren onderling volledig onderuit schoffelen. Net zoals de adviseurs van de gratis VvE-balie van de gemeente Den Haag regelmatig bemiddelen tussen ruzieënde bewoners binnen een vve. Met de dit jaar aangescherpte regels voor een minimale reserve in kas lijken die conflicten niet minder te gaan worden. Bij problemen je huis verkopen en zo snel mogelijk wegwezen? Dat gaat niet zomaar. De nieuwe koper neemt alle vve-verplichtingen over en zal zich achter de oren krabben of een huis met een vve-conflict een goede koop is. Bovendien is het voor kopers moeilijker een volledige hypotheek te krijgen als een vve niet op orde is.

Kwesties

Van gillende ruzies tot elkaar mijden in het trappenhuis en van intimiderende mailtjes tot rechtszaken. Behalve hoogoplopende meningsverschillen over het ophangen van een zonnescherm in een afwijkende kleur gaan de ruzies vrijwel zonder uitzondering over geld: buren die niet willen of kunnen meebetalen aan noodzakelijk onderhoud, niet instemmen met een verhoging van de maandelijkse bijdrage aan de vve hoewel de pot bijna leeg is. ,,Zulke zaken kunnen behoorlijke kwesties worden tussen buren'', zegt Van den Heuvel. Ze noemt een voorbeeld uit haar praktijk. ,,Iemand heeft toestemming van de gemeente voor een uitbouw, maar er was niet eerst in het reglement van de vve gekeken of dat van de vve óók mag. Als een vve dan juridische stappen wil ondernemen tegen die bewoner treden ze daarbij op tegen een van de leden van de vve. Diegene moet als lid van de vve meebetalen aan het juridische advies dat tégen hem wordt ingewonnen. Dat zijn lastige kwesties.''

Stressvol

Conflicten tussen buren zijn zo ingrijpend en stressvol, omdat ze dagelijks tot achter de voordeur komen en niet te ontlopen zijn. Regelrechte drama's spelen zich in sommige flats af. Niet alleen in de periode dat je er woont. Want ook als je een huis verkoopt of wilt kopen is de vve een niet te vermijden factor. ,,Er is geen verplichting voor een verkoper om te informeren over de vve als een koper of de makelaar van de koper niets vraagt'', zegt Kees Oomen, directeur van VvE Belang, de belangenorganisatie voor de vve en appartementseigenaren.



,,De problemen ontstaan meestal als de nieuwe eigenaar op de eerste vergadering van de vve te horen krijgt dat er te weinig geld in kas zit. Het is zaak zelf je goed te laten informeren en je af te vragen of je een aankoop moet doen als de vve niet op orde is'', meent Oomen.



Oomen noemt een voorbeeld van iemand die een appartement had gekocht en na drie maanden bleek dat er dringend herstel van de gevel nodig was, een kostenpost van duizenden euro's per eigenaar. ,,Dan sta je voor het blok en kan je in financiële problemen komen.''



Er is volgens Oomen één geval bekend waarin de rechter heeft gezegd dat de verkoopprijs niet fair is geweest, omdat de situatie bij de vve niet duidelijk was. ,,De rechter dwong de verkoper een bedrag terug te betalen. Maar dat is een exceptioneel geval'', zegt Oomen.



Als er geen geld gereserveerd is voor noodzakelijk onderhoud aan daken, muren, fundamenten, schilderwerk of onderhoud van liften dan moeten de eigenaren onderling 'met de pet rond', zegt een jurist van de Vereniging Eigen Huis. Een incasso, een juridische procedure en uiteindelijk een deurwaarder, zijn dan voor de vve beschikbaar. Maar van normale omgang tussen buren is dan allang geen sprake meer.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!