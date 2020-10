Burgemeester: ‘Alles uit de kast om hufterig gedrag rond autobranden aan te pakken in Leidschendam’

Politie en burgemeester zijn verrast omdat het ‘op dit moment rustig is op straat en we treffen geen grote groepen jeugd aan’. De burgemeester, gebiedsofficier van het openbaar ministerie en de teamchef van de politie komen met spoed bij elkaar om af te stemmen welke extra inzet en maatregelen mogelijk zijn. ,,Zo wordt bijvoorbeeld in de komende maanden wederom particuliere beveiliging ingezet.”

Burgemeester Tigelaar zegt alle mogelijke middelen uit de kast te trekken. ,,Dit hufterige gedrag moet stoppen. Schade en vernielingen aanbrengen aan andermans eigendommen is laf en onacceptabel. Want deze schandalige acties, die mensen persoonlijk treffen, moeten stoppen.”



,,Daar werken we dag en nacht aan, zichtbaar en onzichtbaar in de wijk. Het blijft lastig om de daders op heterdaad te betrappen, om sporen na een brand veilig te stellen. Maar we gaan onverminderd door, met toezicht en onderzoek, zodat de rust terugkeert in de wijk. En nogmaals doen we de oproep: we kunnen alle ogen en oren gebruiken in de wijk, ziet u iets, weet u iets, meldt het, dat kan ook anoniem.”