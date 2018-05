Burgemeester bij derde slachtoffer steekpartij: 'Het is afschuwelijk'

Krikke laat in een schriftelijke verklaring na het bezoek aan het derde slachtoffer weten opgelucht te zijn dat het met hem ‘enigszins de goede kant op gaat’. ,,Het is afschuwelijk wat hem is aangedaan. Het was fijn even bij hem langs te kunnen gaan. Ik bewonder zijn veerkracht en wens hem veel sterkte bij het verder werken aan zijn herstel.''

Steekincident

De gewonde man is een van de drie slachtoffers die de verwarde Malek F. (31) maakte toen hij met een mes op willekeurige voorbijgangers begon in te steken. De politie schoot hem in zijn been om hem te stoppen. De Syrische Palestijn wordt door het Openbaar Ministerie drie keer poging tot moord ten laste gelegd. Ook wordt onderzocht of hij terroristische motieven had. Omstanders hebben hem ‘Allahu Akbar’ horen roepen.



Het Openbaar Ministerie zegt nog niets meer te kunnen melden uit het onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Ook kan een woordvoerder niets kwijt op de vraag of de verdachte nog steeds in het penitentiair ziekenhuis ligt. Donderdag wordt er een spoeddebat gehouden in de Haagse gemeenteraad over de aanslag en de manier waarop er over is gecommuniceerd.