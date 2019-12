Burgemeester doet cafédeur voorlopig dicht na illegaal gokken

Van wieg tot graf Toen er sprake was van een rookverbod stak Aly demonstra­tief een peuk op de redactie op

20:04 Ze woonde en werkte over de hele wereld maar was het liefst in Delft. Als journalist schreef ze over grote kwesties. Als gepensioneerde Delftse schreef ze over Bambi. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Aly Knol (20 augustus 1950 - 22 oktober 2019).