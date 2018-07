Krikke heeft onderonsje met prins Harry: 'We deelden enthousiasme over Invictus Games'

,,Het was leuk en goed om prins Harry weer te spreken'', laat Krikke vandaag weten. Het was de tweede keer dat ze hem ontmoette. Eerder zagen de twee elkaar in Londen toen de kandidatuur van Den Haag voor de Invictus Games 2020 werden gepresenteerd. ,,Daar blikten we even op terug en ik vertelde hoe vereerd we zijn dat de Invictus Games naar Den Haag komen. We deelden nog eens ons enthousiasme over het evenement en hoe goed het is dat daarmee veteranen die op missie fysiek of psychisch gewond zijn geraakt support en erkenning vinden.''