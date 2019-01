‘Burgemeester is niet krachtig en niet empathisch’

Bewoners van de Scheveningse boulevard en omgeving worden met de dag kwader dat er over het vreugdevuur niet vooraf naar hen is geluisterd en nu nog steeds niet. Ze noemen de houding van burgemeester Krikke ‘niet krachtig en niet empathisch'. ,,Als er een bewonersbijeenkomst zou worden georganiseerd zouden we er massaal op afkomen.”

De meeste omwonenden zijn nog druk met het inventariseren van de schade die ze hebben door de rondvliegende vuursnippers van het vreugdevuur. ,,De auto is beschadigd, een jas, het dak van ons huis", somt een van hen op. Het is de reden dat zij en haar man nog niet aan een brief richting burgemeester Krikke zijn begonnen waarin ze de onderste steen boven willen hebben over hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen met het vreugdevuur. ,,We willen die brief door zo veel mogelijk bewoners laten ondertekenen. Maar ja, iedereen is hier nog met de schade bezig."

Vorig jaar

De oproep van de gemeente om filmpjes in te sturen zodat kan worden bekeken wat er precies is gebeurd schiet een andere bewoner helemaal in het verkeerde keelgat. ,,Ik heb zulke beelden met vliegvuur vorig jaar al gestuurd. De gemeente zou ze meenemen in de overwegingen voor het vuur van dit jaar, maar er is niets mee gebeurd. Ik heb de burgemeester nu weer gemaild. Ze suggereerde dat de situatie van dit jaar een verrassing was door te zeggen dat ze zich ‘rot geschrokken is’.”

Hij gelooft best dat Krikke geschrokken is van de ernst van de situatie. ,,Maar dat dit is gebeurd mag geen verrassing heten. Op basis van de situatie in 2017/2018, toen de wind eerst nog aflandig en toen schuin aanlandig was, kon iedereen voorspellen dat het met aanlandige wind erg gevaarlijk zou worden. Voor precies dit scenario, vonkenregen met aanlandige wind, heb ik in mijn mail in januari 2018 al gewaarschuwd.”

Bekijk hieronder de beelden van vorig jaar. Tekst gaat verder onder de video.

Bewonersavond

Niemand van de bewoners met wie we praten wil met naam en toenaam worden genoemd. Hun argument is ‘dat je nooit weet wie er op onze mening gaat reageren'. Die mening willen ze overigens wel graag kwijt op een bewonersavond, waarvan ze niet begrijpen dat die nog niet is georganiseerd door de gemeente. ,,Daar zouden we massaal op afkomen om te vertellen wat we hebben meegemaakt.”

Andere bewoners hebben in de bewuste nacht noodzakelijkerwijs contact gehad met de brandweer. ,,Er kwam iemand van de brandweer ons helpen en die gaf aan dat er wel bedenkingen waren geweest om die stapel aan te steken", zegt een bewoonster.

Helden

Dezelfde bewoonster noemt de brandweer ‘onze absolute helden'. ,,Zij hebben echt alles gedaan om mensen en gebouwen te redden. Ik heb de brandweer dat ook in een mail laten weten."

Bij de brandweerkazerne in de Duinstraat komen meer bedankjes binnen. Van zelfgebakken cake tot brieven. Morgenochtend komt de ploeg weer op die oudejaarsnacht alle zeilen heeft bijgezet bij het nat houden van huizen, de Oude Kerk en andere gebouwen. En met hulp van meer brandweermensen uiteindelijk het vreugdevuur hebben gedoofd. Een feestelijk moment met de pers erbij gaat het morgenochtend in de kazerne niet worden. Alles rond het uit de hand gelopen vreugdevuur is onderwerp van evaluatie geworden en daarmee ‘politiek’.

Bekijk in de video hieronder de vuurkolken in Scheveningen: