Burgemeester Jan van Zanen feliciteert zijn ‘first lady’ Simone Richardson bij installatie als Kamerlid

De Haagse ‘first lady’ stond voor de verkiezingen al op een bescheiden 47ste plek op de lijst van de VVD. Richardson is onder meer directeur van haar bedrijf SR Sportconsult dat zich bezighoudt met sportmarketing, sponsoring adviezen en sportevenementen. Ze omschrijft zichzelf als een ervaren manager en bestuurder in zowel de private als de publieke sector.

Haagse ‘first lady’ Simone Richardson wil de kamer in: ‘VVD-hart heeft altijd wel in mij geklopt’

In 2016 trad Jan van Zanen voor het eerst in het openbaar met zijn toen 43-jarige vriendin tijdens de bekerfinale in De Kuip. De twee schelen zo’n elf jaar en leerden elkaar kennen toen ze na de Tourstart in Utrecht, waar Jan van Zanen destijds burgemeester was, ervaringen uitwisselden over de organisatie.