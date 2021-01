Burgemeester Jan van Zanen over verscherping en avondklok: ‘Het is allemaal afschuwelijk’

,,Ik krijg er geen agent bij”, zegt burgemeester Jan van Zanen van Den Haag en voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden in reactie op de vrijwel zekere komst van de avondklok. Hij verbergt niet dat hij niet enthousiast is over de invoering van een avondklok als de Tweede Kamer daar donderdag toe zou besluiten. Ook de andere maatregelen noemt hij afschuwelijk.

Middel erger dan de kwaal

,,Ik heb in het Veiligheidsberaad met minister Grapperhaus letterlijk gevraagd of het middel niet erger is dan de kwaal. Maar ik heb vervolgens de argumenten gehoord, de verhalen van de expert, dan denk ik, als we het slim doen kan het waarschijnlijk snel en is dit ook het beste perspectief om na februari misschien weer wat versoepeling toe te laten. Maar het is een heel relevante en terechte vraag. Voor het antwoord verwijs ik naar de experts. Want een betere methode is er blijkbaar niet en dat zeggen de beste experts die we hebben.”

,,Ik ben geen fan van de avondklok”, zegt Van Zanen. Maar hij gaat loyaal aan de uitvoering ervan meewerken als de Tweede Kamer daartoe besluit.

Hij herkent daarbij de zorgen van collega-burgemeesters zoals Michel Bezuijen van Zoetermeer en Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland over die uitvoering en de haalbaarheid van handhaven.

Quote We treden op tegen mensen die zich niet aan de regels houden, maar dat zal niet makkelijk zijn Jan van Zanen

,,Die zorgen leven bij iedereen. We gaan als het zover komt in overleg met de driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef. Daarbij moet ik zeggen dat sinds de pandemie en al die vreselijke maatregelen verreweg de meeste mensen, soms met tegenzin, zich steeds toch naar de regels hebben gedragen. Daar ben ik heel blij om.”

,,Er zullen altijd mensen zijn die dat niet doen en daar zullen we dan tegen optreden. Maar dat zal niet makkelijk zijn.”

Mensen die mantelzorg verlenen, mogen wel de straat op tijdens de avondklok. Maar: ,,Mensen die een zelfgeschreven briefje bij zich hebben dat ze mantelzorger zijn, maar blijken dat niet te zijn, plegen fraude. Dat hoorde ik de premier zeggen.”

Boa’s

,,We weten ook nog niet of boa’s mogen helpen in de handhaving”, zegt Van Zanen. ,,Dat mag tot nu toe niet. Helaas. Dat het handhaven een klus is, is zeker. Maar misschien nog wel veel meer voor mensen die overdag binnen zitten vanwege hun werk en dan lekker ‘s avonds even naar buiten willen en dat dat ook alweer niet mag na half negen. Dat is echt waardeloos, maar het is voor de goede zaak.”

Burgemeester Van Zanen, zelf liefhebber van thuisbezorgen van lokale maaltijden om de lokale horeca te steunen, ziet dat thuisbezorgen gewoon doorgaan na de avondklok. ,,Bezorgers zijn dan aan het werk en als zij een werkgeversverklaring hebben, kan dat.”

Het vliegverbod naar en van Zuid-Amerika en daardoor waarschijnlijk ook naar en van Suriname kan voor een stad als Den Haag met een heel grote Surinaamse gemeenschap gevolgen hebben. Van Zanen kan daarop nog niet vooruitlopen, zegt hij. ,,We gaan dat natuurlijk na. Ik heb het de premier ook horen zeggen. Het is aan het kabinet en aan het parlement. Als er echt leed is, dus medische redenen, dan zal dat ongetwijfeld goed komen. Maar even voor de gezelligheid naar bijvoorbeeld Suriname, dat kan even niet tot en met 9 februari. Dat het allemaal afschuwelijk is, is zeker.”

Volledig scherm Burgemeester van Zanen reageert op de persconferentie over het eventueel instellen van een avondklok. © Still uit video

