Burgemeester Jan van Zanen spreekt inwoners toe en Koningsdag wordt bescheiden gevierd in de Haagse regio

Kijkduinse speelboot is ‘onveilig’ en keert niet terug: ‘Gemiddelde Duitser zal ’m ook nog wel kennen’

25 april De iconische speelboot keert niet terug in de grondig vernieuwde badplaats Kijkduin. Atlantis is ‘onveilig’ en verdwijnt definitief in een opslagdepot. ,,Je kan ze moeilijk met een helmpje op de speeltuin in sturen.”