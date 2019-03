Burgemeester Krikke door oppositie onverwacht zwaar onder vuur genomen over vreugdevuren

De fracties van CDA, PvdA, Nida en PvdD maakten duidelijk te betwijfelen of Krikke toen eerlijk is geweest. De partijen bleven de burgemeester langdurig doorzagen om helder te krijgen hoe Krikke dingen heeft bedoeld en of ze de waarheid toen een draai heeft gegeven.



De discussie over de vreugdevuren in de commissie was gepland als een twee-minutendebat, maar is flink uitgelopen door de lange reeks kritische vragen, die ook betrekking hadden op het convenant voor de vreugdevuren.



Het CDA, maar ook de Partij voor de Dieren en coalitiepartij D66 lieten duidelijk merken de antwoorden van Krikke onbevredigend te vinden. CU/SGP zei opnieuw dat Krikke heeft staan ‘jokkebrokken’. ‘De raad is bij de neus genomen’, aldus die partij.



De aanleiding voor de huidige spanning is onder andere Krikkes verklaring in de raad, eerder dit jaar, dat ze na de vonkenregen direct een onafhankelijke evaluatie voorstelde, terwijl uit notulen blijkt dat Krikke weliswaar op 1 januari het advies kreeg een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de bijna-ramp, maar dat zij koos voor een interne evaluatie met advies van externe deskundigen. Krikke houdt echter vol dat ze nooit een intern onderzoek wenste.