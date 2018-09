Burgemeester Krikke eet laatste hap van half miljoen kilo 'gered' eten

Bezuiden­hout krijgt niet 500, maar 3 parkeer­plek­ken

8:30 Ze zouden er vijfhonderd parkeerplaatsen bij krijgen, luidde de belofte in 2011. Zeven jaar later staat in Bezuidenhout-Oost de teller op drie, stelt het Wijkberaad. ,,We zijn klaar om naar de rechter te stappen.’’