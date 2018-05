Burgemeester Krikke houdt vast aan open stijl van besturen

Toch hoop voor Steve Jobsschool in Den Haag

18 mei Seva World heeft er vertrouwen in dat zij vanaf 2019/2020 alsnog een Steve Jobsschool kan openen in Laakkwartier in Den Haag. De minister weigert toestemming, maar op een zitting vandaag bij de Raad van State werd duidelijk dat deze afkeuring is gebaseerd op een ‘foutje’ in de aanvraag.