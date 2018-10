Burgemeester Krikke in LuckyTV undercover als zombie

In het programma duiken burgemeesters het leven van hun stad of dorp in. Ze verkleden zich en worden gevolgd met verborgen camera's. Gisteren was op SBS6 de uitzending van het werd het eerste programma.



Daarop inspelend produceerde LuckyTV-maker Sander van de Pavert een eigen variant van 'Burgemeester Undercover' met burgemeester Krikke in de hoofdrol. Na een make-upsessie van drie uur ging ze als heuse zombie undercover in Den Haag. Maar dat ging haar minder goed af dan gedacht. ,,Na anderhalf uur tevergeefs op straat te hebben gelopen, moet ze het uiteindelijk opgeven'', stelt de voice-over.



Zombie-Krikke, begeleid met trieste melodie, reageert bedroefd. ,,Ik denk dat ik achteraf niet vermomd had hoeven gaan. Mensen kennen mij normaal gesproken ook niet, dus als ik nou zo'n masker op heb, maakt ook niet uit.''



