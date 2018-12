Burgemeester Krikke is ‘geland’: Je kan aan mij zien dat ik tamelijk vrolijk ben'

Het gesprek vervolgt over het vrouw zijn. Voelt ze zich bekeken? Houdt ze meer dan een man rekening met hoe ze zich kleedt? ,,Bij mannen is het tamelijk overzichtelijk. Als je drie pakken hebt en een leuk tweedjasje, ben je klaar. Bij een vrouw moet er meer variatie zijn, meer kleur, dat kost meer tijd, maar ik heb er geen hekel aan.”



Pauline Krikke (57) is ruim anderhalf jaar burgemeester van Den Haag. De eerste vrouwelijke in de hofstad en veel burgers zijn daar blij mee. Geregeld wordt Krikke erop aangesproken. ,,Laatst boog een vrouw zich naar me toe en zei: ik ben zo blij dat wij burgemeester zijn. Of een moeder tegen haar dochter: Kijk onze burgemeester is een vrouw. Ze zijn er echt trots op."