‘Burgemeester Krikke kan zich niks meer permitteren’

Burgemeester Pauline Krikke is niet erg van het toegeven. Zelfs niet als een flink deel van de gemeenteraad haar messen slijpt. Het duurde gistermiddag dan ook even, voordat het 'boegbeeld van de stad' iets van een fout durfde te erkennen over de gang van zaken rond het uit de hand gelopen vreugdevuur op Scheveningen.



,,De communicatie is een beetje rommelig geweest'', zei ze, nadat fractieleider en voormalig wethouder Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij bijkans was ontploft over haar 'vage praat'. ,,Ik ben niet doof voor de kritiek van de raad. Die trek ik me erg aan'', zei ze ook nog.



Een eindoordeel over de handelwijze van de burgemeester laat nog op zich wachten. Net als de antwoorden op veel van de vragen die er leven. Hoe kan het bijvoorbeeld dat de burgemeester het vuur niet verbood, toen bleek dat de pallet-stapelaars de grens van de maximale hoogte ver overschreden? En waarom heb je voor een buurtbarbecue een vergunning nodig, maar niet voor een vreugdevuur ter grootte van een flat van elf verdiepingen?



Ergens na de zomer komt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) met conclusies over wat er is mis gegaan tijdens de jaarwisseling op Scheveningen. Maar bij een flink deel van de lokale politiek lijkt burgemeester Krikke haar krediet nu al te hebben verspeeld. ,,Ze kan zich geen fout meer permitteren'', stelde CDA-raadslid Daniëlle Koster.,,De druk op de burgemeester is nu enorm.''