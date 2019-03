Burgemeester Krikke maakt straat schoon voor #trashchallenge

,,Het is víes”, vertelt de Haagse burgemeester terwijl ze eierschillen, bedorven groente en papiertjes opraapt. Omdat alles oppakken met een grijper haar te lang duurt, legt ze het hulpmiddel al snel aan de kant om de troep met haar handen - gehuld in werkhandschoenen - op te rapen. ,,Als je het hier schoon wil hebben, moet je doorwerken. Met de handen gaat het sneller!"

#trashchallenge'

De burgemeester stak vanmorgen de handen uit de mouwen omdat zij genomineerd was voor de #trashchallenge. De bedoeling van de internetuitdaging is dat je een foto maakt van een vervuilde plek, die opruimt, en dan nog een foto maakt. Deze actie, die oorspronkelijk uit de VS komt, gaat de laatste weken viral op sociale media en gaat de hele wereld over. Gisteren maakte wethouder Richard de Mos Haagse straten schoon. Hij droeg het stokje over aan de burgemeester.