Burgemeester Krikke: Tweet Van Doorn is verkapt dreigement

Van Doorn zelf zegt verbaasd te zijn over alle ophef. ,,Een verkapt dreigement? Waar lees je dat? Nergens roep ik op tot geweld. Wel geef ik aan, dat moslims zelf hun maatregelen gaan nemen. Denk daarbij aan het beter beveiligen van moskeeën en het opzetten van juridische collectieven. We moeten wel, wanneer de overheid het zo duidelijk laat afweten.’’

afleidingsmanoeuvre

Het bestuur van de As-Soennah-moskee doet vandaag aangifte van de provocerende actie. Voorzitter Abdelhamid Taheri twijfelde eerder of dat wel zin heeft. ,,De politie in de wijk doet haar best, maar ik heb weinig vertrouwen in het Openbaar Ministerie. Aangiften bij eerdere aanvallen op onze moskee hebben nooit iets opgeleverd. We hebben al een stapel aangiftes liggen van eerdere incidenten, maar daar is nooit iemand voor aangehouden. Dan ga je denken: heeft het nog wel zin?”