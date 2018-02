Burgemeester Krikke wil sneller optreden tegen huiselijk geweld

Restaurant Cottontree Mer sluit de deuren

12 februari Restaurant Cottontree Mer - het voormalige Seinpost aan de Zeekant in Scheveningen - heeft de deuren gesloten. Gasten die het restaurant proberen te bellen, krijgen via een bandje te horen dat dit om ‘economische redenen’ is gedaan. ,,Het is niet zo dat onze gasten niet blij waren. Ze kwamen de laatste periode simpelweg niet of te weinig’’, laat het restaurant weten.