Burgemeester na matpartij in Duindorp: 'Geef elkaar de ruimte'

VideoHet ging afgelopen vrijdag goed mis in Duindorp tussen een Marokkaanse bruiloftsstoet en wijkbewoners. Een pot mayonaise werd door een autoruit gegooid, er werd een kopstoot uitgedeeld en de groepen gingen met elkaar op de vuist. 'Mijn oproep aan iedereen in Duindorp is: geef elkaar de ruimte, leven en laten leven', stelt burgemeester Pauline Krikke.

Afgelopen vrijdag maakte een Marokkaanse bruiloftsstoet een ronde door een paar straten in Duindorp. Op beelden, die circuleren op social media, is te zien dat het op de Goereestraat misgaat tussen wijkbewoners en de bruiloftsstoet. De woordenwisseling zou zijn aangewakkerd doordat iemand vanuit een woning een pot mayonaise op een auto gooide. De situatie lijkt te escaleren wanneer een van de betrokkenen een kopstoot krijgt. Het is niet duidelijk of dat een wijkbewoner is of iemand van de bruiloft.

Daarna gaat het bergafwaarts. Er wordt geduwd, geslagen en aan elkaar getrokken. Later werd een ruit ingegooid van een woning in de wijk. De hele avond was de politie in Duindorp aanwezig om de rust te bewaren.

Burgemeester

,,Bij dit soort onrustige situaties in een buurt is het altijd van groot belang eerst goed te kijken wat er precies gebeurd is en wie welke rol heeft gespeeld'', stelt de burgemeester. ,,Er is ook aangifte gedaan, dus dat wordt nader onderzocht. Voor mij is echter een ding kraakhelder: geweld of intimidatie zijn hoe dan ook onacceptabel.''

De politie bevestigt dat er meerdere aangiftes zijn gedaan: van vernieling en mishandeling. Ze roept getuigen op zich te melden voor aanvullende informatie.

Lokale politieke partij Partij van de Eenheid stelt schriftelijke vragen aan het college over 'de racistische aanval op een Marokkaanse bruiloft in Duindorp'. ,,Keihard aanpakken!'' vindt raadslid Arnoud van Doorn.