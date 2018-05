'Burgemeester na steekpartij niet op de hoogte van anonieme terreurmelding'

Burgemeester Pauline Krikke wist vlak na de steekpartij op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag waarbij drie mensen zwaargewond raakten, niet dat er eerder al een anonieme melding binnen was gekomen waarin werd gewaarschuwd voor de steker Malek F. Dat laat de woordvoerder van de burgemeester weten.

Ook het hoofd van de politie Paul van Musscher en de hoofdofficier van justitie waren niet op de hoogte van de waarschuwing. Zij voerden samen met de burgemeester vlak na de steekpartij het driehoeksoverleg. ,,Ze waren niet op de hoogte van de melding toen de eerste statement naar buiten werd gebracht'', aldus de woordvoerder. Daarin werd gesproken over een 'verward persoon'.

Het Openbaar Ministerie maakte gisteren bekend dat de politie in maart al een anonieme tip kreeg dat Malek F. van plan zou zijn geweest een terroristische daad te plegen. De PVV Den Haag zegde na die bekendmaking het vertrouwen in Krikke op.

,,We proberen vanaf het begin zoveel mogelijk feiten te delen met iedereen, doordat deze zaak behoorlijk wat impact heeft gehad'', verklaart de woordvoerder. ,,Het is redelijk uniek dat het OM dit halverwege een onderzoek doet, maar dat doen ze met een reden. We willen zo openlijk mogelijk zijn. Zaterdag 5 mei deden we dat ook, we deelden de feiten die toen bekend waren. Dat was dat er onderzoek werd gedaan en dat een verward persoon mensen had neergestoken.''

In een verklaring liet Krikke gisteravond weten dat zij de update van het Openbaar Ministerie goed vond. ,,De impact van de verschrikkelijke gebeurtenis op de stad is groot, dat schept de verantwoordelijkheid om waar mogelijk open te zijn over wat we weten en kunnen melden. Dat geeft hopelijk weer iets meer antwoorden op vragen waar mensen mee zitten. Ik vind het in dat kader ook goed dat het OM de anonieme, schriftelijke melding naar buiten brengt.''

Aanwijzingen

Er is nog een groot onderzoek gaande rondom Malek F., maar vooralsnog valt niet met zekerheid te zeggen wat zijn motief was. Hij legt volgens het OM wisselende verklaringen af die geen concrete aanwijzingen opleveren.

Op 5 mei stak de Syriër uit het niets drie mensen neer in Den Haag. Het is nog steeds niet duidelijk wat zijn motief was.

Kijk hier naar de beelden: