Burgemeester over ‘feestje’in Duindorp: ‘Ik snap de commotie, maar vraag ook om begrip’

Groot is de verontwaardiging over het feest dat in Duindorp onder het mom van een demonstratie op oudjaarsdag werd gevierd. Politici en bewoners noemden het ‘asociaal en onacceptabel’. ,,Een dikke middelvinger ook naar ons zorgpersoneel’’, meent de VVD.

Burgemeester Jan van Zanen begrijpt de commotie best, maar vraagt ook om enig begrip. ,,Er was een aangekondigde manifestatie met veel kinderen en die is op zich goed verlopen’’, zegt hij. ,,Ik heb op beelden gezien dat het op het laatst een beetje mis ging met afstand houden. Maar ja: iedereen worstelt soms wel eens met wat coronaproof is en wat niet.’’

Volgens Van Zanen is er ook ingegrepen, zoals dat bij een demonstratie gaat. ,,Toen niet iedereen op de juiste afstand van elkaar stond, is de organisatie daarop aangesproken. Vanaf het podium is toen ook meermaals gevraagd om vooral anderhalve meter aan te houden’’, zegt de burgemeester ,,Wij zullen nog eens goed kijken naar hoe dat allemaal gegaan is.’’

Zegen

Trots is de burgemeester op de vele vrijwilligers en handhavers die met oud en nieuw hun drukste dag van het jaar beleven. En hij noemt het ‘een zegen’ dat het in de ziekenhuizen zo rustig is gebleven. Maar van een rustige jaarwisseling wil Van Zanen niet spreken,. Daarvoor waren er wat hem betreft nog te veel incidenten. ,,Maar het is wel veel rustiger geweest dan in voorgaande jaren.

En dat is heel wat waard, gezien de complexe jaarwisseling van dit jaar, met alle coronastress, het tijdelijke vuurwerkverbod en de toch al rijke traditie in Den Haag met oud en nieuw. ,,Er is veel goed gegaan‘’, zegt Van Zanen. ,,Ik vind het bijvoorbeeld heel fijn dat het in aanloop naar de jaarwisseling rustig is gebleven en het is ook heel fijn om te zien hoe goed de samenwerking tussen alle diensten en alle vrijwilligers verloopt en hoe men zich inzet.’’

