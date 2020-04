Burgemeester Pauline Bouvy-Koene van Voorschoten tijdelijk vervangen

In plaats van kinderen, nu honderddui­zen­den bloemen bij Kinderher­den­king in Madurodam

11:00 De Nationale Kinderherdenking op 4 mei in Madurodam gaat dit jaar ondanks de coronacrisis toch door. Kinderen vanuit heel Nederland kunnen die dag kosteloos bloemen laten leggen in het Haagse familiepark. Dit wordt via een live stream uitgezonden, zodat kinderen het vanuit huis kunnen volgen. ,,We hopen op honderdduizenden bloemen.’’